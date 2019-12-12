ظاهرة بيئية "غريبة" تقتل مئات الطيور

المصدر: البيان الإلكتروني

رأت سيدة ظاهرة بيئية "غريبة ومقلقة"، ودفعت السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في الأمر للوقوف على أسبابه.

فبينما كانت هانا ستيفنز في طريقها لرؤية طبيب، الثلاثاء، لمحت سربا من طيور الزرزور وهي تحلق في المساء قرب قرية بودديرن في جزيرة أنغلزي في أقصى شمال غرب ويلز.

لكن بعد نحو ساعة وأثناء عودتها إلى منزلها، وجدت السيدة البريطانية هذه الطيور ملقاة على طريق بعد أن فارقت الحياة.

وعلى الفور أبلغت هانا زوجها بالأمر، وقالت له إنها "لم تصدق ما جرى أمامها"، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال زوجها إنه قرر أن يتحقق من الواقعة بنفسه، وأضاف بعدها: "لقد كان الأمر محزنا للغاية. هناك المئات من الطيور النافقة".

وذكرت الجمعية الملكية لحماية الطيور أنها قلقة مما حدث، مشيرة إلى أن طائر الزرزور مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأشارت الجمعية إلى حرصها على أن تستكمل السلطات التحقيق، مشيرة إلى أنه من المبكر التكهن بسبب موت الطيور.