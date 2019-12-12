شاهد.. الأرض تبتلع السيارات في البرازيل

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت حفرة فجأة بسبب انهيار أرضي على مستوى إحدى الطرقات في العاصمة البرازيلية وابتلعت أربع سيارات على الأقل.

وانهار جزء من الطريق المجاور لأحد مواقع البناء في برازيليا، مما تسبب في سقوط السيارات التي كانت متوقفة قرب مكان الحادث.

ولتفادي وقوع ضحايا وإصابات، سارعت السلطات إلى إغلاق الطريق أمام السيارات. ولم يتم تسجيل إصابات في هذا الحادث الذي باشرت الجهات المعنية في فتح تحقيق في أسبابه، وفق "يورونيوز".