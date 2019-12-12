شراكة بين «طيران الإمارات للآداب» و«دبي للاستثمارات الحكومية» لرعاية الابتكار وأيام الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، توقيع اتفاقية رعاية لمهرجان 2020، وتشمل الاتفاقية رعاية أيام الأعمال ومحور الابتكار في المهرجان.

ولمست مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية النتائج الإيجابية لأيام الأعمال في دورة المهرجان لعام 2019، وما أتاحته من فرص كبيرة، ليس لمجتمع الأعمال فحسب، ولكن أيضاً للطلبة، وهو الأمر الذي دعا المؤسسة إلى توقيع اتفاقية رعاية لأيام الأعمال ومحور الابتكار لدورة 2020.

واقع حضاري

وذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب: «يعكس مهرجان طيران الإمارات للآداب، الحدث السنوي المفضل لعدد كبير من الناس، واقع دولة الإمارات الحضاري والثقافي، وبأن الإمارات تُعدّ واحدة من أكثر بيئات الأعمال التجارية ديناميكية في العالم، وليس مستغرباً أن يجتذب المهرجان أبرز المتحدثين في العالم، وسوف تمنح أيام العمل ومحور الابتكار زوار المهرجان فرصة لصقل مهاراتهم التجارية، وتلهم الجميع لمواصلة دفع الريادة والابتكار».

ويُعدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مهرجان أدبي يحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة في الشرق الأوسط، ويجمع المهرجان كبار كتّاب ومفكري العالم، والخبراء وقادة الفكر في طيف واسع من المجالات التي لها تأثير مباشر في الأعمال والابتكار.

رعاية مستمرة

وقد عبّر معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن بالغ سعادته بالتعاون بين المؤسسة والمهرجان، وقال: «مرة أخرى، نفتخر بالتعبير عن التزامنا الشغوف في تعزيز التعليم والابتكار من خلال رعايتنا المستمرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب. ويسرّنا في إطار سياسات التوعية الاجتماعية التي ننتهجها تقديم المزيد من الدعم لهذا التجمّع الأدبي السنوي الكبير، وسنقوم برعاية أيام الأعمال ومحور الابتكار في دورة مهرجان 2020 الجديدة».

حضور فعّال

وعقبت إيزابيل أبوالهول، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، مؤسِّسة المهرجان، على الشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، قائلة: «يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبحضورها الفعال في مهرجان 2020.

إننا نعيش في مجتمع ديناميكي مذهلٍ حافل بالتطور والابتكار، ويجتذب المهرجان الجماهير التي تتوافد لسماع الكتّاب العالميين والاستمتاع بحديثهم عن كتبهم وأفكارهم واهتماماتهم، وعلى مدار رحلة المهرجان، كان هناك طلب متزايد، خاصة من طلبة الجامعات ورجال الأعمال، على الجلسات التي تحسن المهارات وتصقل المواهب، وتساعد على التطور في المسارين: الأكاديمي والمهني، وتقدم الجلسات للزائرين، ضمن أيام الأعمال ومحور الابتكار، فرصة للاستثمار في أنفسهم ومستقبلهم».

جلسات

تشتمل أيام العمل على جلسات باللغتين العربية والإنجليزية، وتستضيف جوناثان يابوت، الفائز في الموسم الأول لبرنامج تلفزيون الواقع (Apprentice Asia)، وخبير العلاقات الدولية باراج خانا، ومدربة مشاهير عالم الأعمال بيف جيمس، وصانع النجوم المشهورة جيتندر سهديف، ومريم البلوشي، وخالد الحوسني، والكثيرين غيرهم، من قيادات الفكر في عالمي الأعمال والابتكار. ويقام المهرجان بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).