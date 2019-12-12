«بيرل إف إم» تعزز ارتباط الطفل في الإعلام الإذاعي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت إذاعة «بيرل» أول إذاعة للأطفال في المنطقة، وتبث من داخل مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، على الموجة 102 إف إم، 140 طفلاً من الأعمار 9 وحتى 13 عاماً، ومن جنسيات مختلفة، تقدموا للمشاركة في اختبارات الأداء الإذاعية، بهدف الانضمام إلى فريق مذيعي «كيدز كلوب» البرنامج الذي يقدمه ويعده مجموعة من الأطفال.

وقع الاختيار على 8 أطفال من بين 140 متقدماً للمرحلة الأولى من اختبارات الأداء، يتميزون بمهارات إذاعية مهمة مثل سرعة البديهة والحضور القوي والثقافة وطلاقة اللسان.

جرت مقابلة الأطفال في مقر مركز الجليلة لثقافة الطفل، حيث قدم كل طفل فقرة عن موضوع اختاره بنفسه، وتنوعت الموضوعات التي أعدها الأطفال بين الاستخدام الخاطئ للأجهزة ومواقع الإنترنت، الغذاء الصحي، التنمر، التسامح والكثير من المواضيع الاجتماعية التي تشير إلى وعي الأطفال بواقعهم، وقد أجاب الأطفال عن أسئلة لجنة التحكيم وناقشوا أسباب اختيارهم للمواضيع التي تحدثوا عنها.

وسينتقل الأطفال الذين اجتازوا هذه المرحلة إلى مرحلة التدريب لتعليمهم أسياسيات الإلقاء والعمل الإذاعي، إضافة إلى مهارات المناظرة والبحث وآلية تقديم المعلومات على الهواء. ثم يتم اختيار المذيعين الأساسيين منهم وتوزيع مهام البرنامج فيما بينهم، إضافة إلى دمجهم مع الأطفال مذيعي البرنامج في مواسمه السابقة، والذين حققوا نجاحات على مدى ثلاثة مواسم، آخرها اختيار عضو فريق «كيدز كلوب» الطفلة الإماراتية سلامة الجلاف من شخصيات إكسبو 2020.

وكشفت إذاعة «بيرل إف إم» التي تبث على الموجة 102، أن الموسم المقبل من البرنامج بنجومه الجدد سيبث في فبراير المقبل بمواهب استثنائية وموضوعات شيقة تهم الصغار وتناقش قضاياهم وتحتضن مواهبهم.