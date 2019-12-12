جبراني يقدّم «جولة المحارب المسالم» بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

يعود ماز جبراني إلى دبي بعد أربع سنوات، ليقدّم عرضاً كوميدياً متميزاً في أفينيو البوابة بمركز دبي المالي العالمي، حيث سيقدّم عرضين متتاليين لـ«جولة المحارب المسالم» يوم غد، عند الساعة 7 و9 مساءً، في إطار «ليلة الكوميديا الحية».

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وشارك الممثل الكوميدي، المعروف بطرائفه وتصورات الناس من الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، من بينها «ذا إنتربريتر»، و«سوبيريور دونتس». وفي عام 2014، ألّف جبراني فيلم «جيمي فست فود: أميريكان هيرو»، وأدى دور البطولة فيه. وأصدر في عام 2015 مذكراته بعنوان: «لست إرهابياً، ولكنني مثّلت هذا الدور على التلفاز».

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تأكيد مكانته المرموقة بين وجهات دبي، حيث تمتزج الأعمال بالثقافة.