مالك شركة يكافئ موظفيه بـ 10 ملايين دولار

مع اقتراب فترة الأعياد، قرر مالك شركة مكافأة موظفيه بطريقة "سخية"، أثارت دهشتهم وإعجابهم في آن واحد.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إدوارد سان جون صاحب شركة العقارات الضخمة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، قرر منح موظفيه 10 ملايين دولار، وفقا لسكاي نيوز.

وبحسبة بسيطة، فإن كل من موظفي الشركة الأمريكية الـ198، سيحصل في المتوسط على نحو 50 ألف دولار هدية من "الرأس الكبير" في المؤسسة.

لكن سان جون وضع طريقة أخرى لتوزيع الأموال، تعتمد على أقدمية الموظفين لديه.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن الموظفين انتابتهم فرحة عامرة وأخذوا يتبادلون الأحضان، عندما استلموا المظاريف الحمراء التي تبشرهم بالمكافأة غير المتوقعة.

وقال إدوارد لموظفيه إن "سبب المنحة أن الشركة حققت هدفها بتطوير 20 مليون قدم مربع من المكاتب والوحدات السكنية في الولايات المتحدة".

وتابع: "للاحتفال بتحقيق هذا الهدف، أردنا أن نكافئ كل الموظفين بطريقة رائعة تترك أثرا جيدا في حياتهم".

وختم: "أنا ممتن لكل موظف على عملة الجاد وتفانيه".