أمسية في اتحاد الكتّاب تستذكر مسيرة مريم جمعة فرج

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشارقة، مساء اليوم، أمسية بعنوان «مريم جمعة فرج.. سدرة السرد الإماراتي»، تخليداً لذكرى القاصة مريم جمعة فرج، رحمها الله، ويشارك فيها: الدكتور حمد بن صراي، حارب الظاهري، جمعة اللامي، عبدالفتاح صبري، ومحسن سليمان، وذلك في تمام الساعة 7 مساء، بقاعة أحمد راشد ثاني في القصباء بالشارقة.

وجاء في بيان للاتحاد: «تعد الراحلة من الرواد الذين أبدعوا في القصة القصيرة وممن ساهموا في أنشطة نوعية في اتحاد الكتاب والمؤسسات الثقافية في الدولة، عدا عن إنجازها في العمل الصحفي والنشاطات الكثيرة الأخرى».

وأضاف: «إن فقدان الأديبة مريم جمعة فرج خلق فراغاً حقيقياً، وإننا إذ نفخر بما أنجزته من إبداع نؤكد ضرورة أن نثمن إبداع أدبائنا».