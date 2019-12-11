الشارقة تتسلم راية ضيف شرف معرض المكسيك للكتاب 2020

المصدر: الشارقة - وام

تسلّمت إمارة الشارقة رسمياً راية ضيف شرف معرض المكسيك للكتاب «فيل 2020»، لتكون ممثلة للثقافة العربية والإماراتية في القارة اللاتينية، حيث نقلت الهند - ضيف شرف المعرض 2019 - اللقب إلى الإمارة.

وتسلّم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الراية من مانبريت فوهرا، سفير الهند في المكسيك، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والكتاب.

جاء ذلك خلال حفل تسليم راية ضيف شرف المعرض، حيث تبادلت الهند والشارقة الدروع التذكارية، وتم إطلاق الشعار الخاص بالمشاركة الذي حمل عبارة «مرحباً بالجميع» بحضور أحمد العامري، وراؤول باديلا لوبز، رئيس معرض المكسيك للكتاب (فيل)، ومانبريت فوهرا، وماريسول شولز مانوت، مديرة معرض المكسيك للكتاب (فيل)، وريكاردو لوميلي، رئيس جامعة جوادالاهارا، وجمع من الكتاب والناشرين والإعلاميين.

أسس راسخة

وقال أحمد العامري إن اللغة تكشف تاريخية العلاقة بين العرب وأمريكا اللاتينية والثقافة هي الأسس الراسخة التي تمد جسور تقدير ووعي بين شعوب العالم، وتبني في حضاراتها دعائم راسخة للسلام والخير، لهذا نعتز ونقدر اختيار الشارقة ضيف شرف الدورة الـ34 من معرض المكسيك للكتاب (فيل) هذا المعرض الذي يحتل مكانة كبيرة في الحراك الثقافي العالمي، ويشرفنا أن هذه الاستضافة تعقب احتفاء الشارقة باختيارها المكسيك ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019.

وأضاف: «أننا في إمارة الشارقة نؤمن برؤية راسخة، وضع أساسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق من الفعل الثقافي سبيلاً للحوار بين مختلف الحضارات، هذه الرؤية تدفعنا كل يوم إلى مد جسور معرفية بين الثقافة الإماراتية والعربية ومختلف ثقافات العالم، لتظل الثقافة أساس علاقتنا وركيزة مشروعنا الحضاري».

وقال: «إننا ندرك جيداً أنه ما لم تبادر وتسعَ كل أمة لتقدم الصورة الحقيقية لثقافتها، فإنه سيأتي من يقدمها نيابة عنها، ونعرف أن خير سبيل لمعرفة حضارة هو قراءة تاريخ فنها وأدبها، والتعرف عن قرب إلى مبدعيها، لهذا لا ننظر إلى المكسيك بعيون غيرنا، ولا نريدكم أن تروننا كذلك أيضاً، فنفتح اليوم أمامكم كل السبل والوسائل لنلتقي ونتعارف في فضاء إنساني قوامه المعرفة والثقافة والفن».

وعن برنامج فعاليات الشارقة في المعرض، أوضح العامري أن مشاركة الشارقة ستكون حافلة بالأنشطة والفعاليات والندوات، وستشهد تقديم مختلف أشكال الفنون والحرف والتقاليد التي تعبّر عن الثقافة الإماراتية والعربية، لافتاً إلى أنها ستتضمن فعاليات وأنشطة للتعرف إلى الخط العربي والحرفة التقليدية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج والرقص الشعبي.

حوار عالمي

من جانبه، قال راؤول باديلا لوبز، رئيس معرض المكسيك للكتاب (فيل): «اليوم نوجه أنظارنا نحو الشرق الأوسط، حيث يبرز دور إمارة الشارقة بوصفها أهم المدن الثقافية في العالم العربي، ونحتفي بها في معرض المكسيك للكتاب (فيل)، لتوسيع نطاق الحوار العالمي، إذ نؤمن أن حضورها ضيف شرف على المعرض سيفتح آفاقاً جديدة نحو مزيد من التواصل والعمل المشترك مع الثقافة العربية بصورة عامة».

موسيقى إماراتية

اختتم حفل تسليم الراية، بفقرة فنية قدمها الموسيقي الإماراتي طارش الشامسي، حيث عزف النشيد الوطني الإماراتي على العود ومقطوعات مكسيكية وأخرى هندية، معبراً عن قدرة الفن على توحيد الشعوب والكشف عن ملامحها المشتركة. وتحاور الشارقة من خلال مشاركتها في الحدث اللاتيني نخبة أدباء ومثقفين وناشرين مكسيكيين ولاتينيين وتعرف بالمنجزات التي حققتها في مسيرتها الثقافية التي انطلقت قبل ما يزيد على 4 عقود من الزمن.