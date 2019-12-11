«دبي للثقافة» تطلق «صنع في القوز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مسابقة «صنع في القوز»، داعيةً المبدعين للمشاركة في هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها، وتقام بالتعاون مع مجموعة «آرت دبي»، وذلك بهدف إنشاء منطقة جلوس للجمهور في منطقة القوز الإبداعية المزمع افتتاحها قريباً. ومن المقرر الكشف عن التصاميم المرشحة للفوز في يناير 2020 ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان القوز للفنون الذي يقام في «السركال أفنيو».

وتأتي مسابقة «صنع في القوز» في إطار الرؤية الثقافية الجديدة لدبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب.