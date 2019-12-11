«محمد بن راشد للمعرفة» تعزز مكانة لغة الضاد عبر «بالعربي» 7

المصدر: دبي - خلود حوكل

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إطلاق مبادرة «بالعربي» الخاصة بدعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها، في دورتها السابعة، التي تتضمن مسابقات تحفيزية تعزز مكانة اللغة العربية، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح أمس، في برج راشد في دبي، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، واللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع، وعمر محمد الشامسي، مدير تنفيذي الاتصال المؤسسي في «اتصالات». وتهدف المبادرة التي انطلقت عام 2014، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى تحفيز الأجيال الحالية إلى دعم وتقدير اللغة العربية.

أسلوب متفرد

وأكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة، في الكلمة التي ألقاها، أن اللغة العربية تميزت بالديمومة والاستمرارية التي لم تحظ بها أي لغة أخرى، وهو ما يميزها فهي لم تتأثر أو تذوب في لغات أخرى مع تعاقب الأزمنة، لكنها بقيت متمسكة بأسلوبها المتفرد وجمالياتها الرائعة التي خطت روائع وإنجازات العلوم والفنون والأدب.

وأضاف بن حويرب، إن المبادرة انطلقت منذ 6 سنوات بفكرة بسيطة حظيت باهتمام لافت من مختلف فئات المجتمع ومن كافة دول العالم، الذين اجتمعوا على حب لغة الضاد، حيث شهدت فعالياتها وأنشطتها تفاعلاً مع اتساع رقعة انتشارها الذي وصل إلى الملايين من مختلف الأجناس والأعراق.

وعن أجندة المبادرة، أكد بن حويرب أنها تواكب توجهات المؤسسة التي تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية وجعلها لغة تواصل، حيث تنطلق ابتداءً من 14 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري، وهو اليوم العالمي للغة العربية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الدول المشاركة وهي المغرب ولاتيفيا والكويت والصين وكوريا الجنوبية والأردن والبحرين وسنغافورة والبحرين، بينما خصصت دولة الإمارات 7 منصات في المراكز التجارية في الفترة من 13 وحتى 20 ديسمبر الجاري لإقامة هذه النشاطات التفاعلية مع الجمهور.

برامج

وتزامناً مع المبادرة تنطلق عدة برامج إذاعية، حيث ينطلق برنامج «فصحاء العرب»، عبر شبكة ومحطات «صوت العرب» في الإذاعة المصرية بدءاً من 15 ديسمبر الجاري، ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهم فصحاء العرب، إضافة إلى شرح لكلمات فصيحة وردت في النصوص النثرية أو الشعرية، إضافة إلى الحلقات النقاشية عبر تويتر، بينما تبث إذاعة الأولى برنامج «الرايح»، وهو برنامج اجتماعي موجه للأسرة ويهدف من خلال فقراته المختلفة إلى تسليط الضوء على محور من محاور اللغة العربية.

«أفضل فكرة»

تطرح مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصاتها المختلفة عدداً من المسابقات التفاعلية، تهدف إلى إثراء المعلومات اللغوية من خلال «مسابقة بالعربي»، حيث تخصص يومياً جائزة للفائزين، وتطرح المبادرة هذا العام ولأول مرة مسابقة «أفضل فكرة لمبادرة بالعربي»، وسيتم الإعلان عن صاحب الفكرة وتكريمه.