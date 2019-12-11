أنشطة تراثية متنوعة في مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

يواصل مهرجان الظفرة في دورته الـ 13 فعالياته التراثية المتنوعة، والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة المشاريع والتخطيط في اللجنة، إن سوق الظفرة التراثي في المهرجان يمثل ملتقى للثقافات المتنوعة التي تتوافد على موقع السوق للاستمتاع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تراثية متنوعة إلى جانب المشغولات اليدوية والمعروضات التراثية.

وأضاف أن الفرق الشعبية للفنون تستقبل بعروضها الفنية الممتعة الزوار لتقدم لهم الفقرات الفنية الممتعة والعروض التي تؤديها في إطار رؤية المهرجان بإبراز روائع التراث الفني الإماراتي العريق والتعريف بالعمل الثقافي والفني الخاص بالإمارات في فنون الحربية والرزفة وغيرها.

وأشار إلى أن السوق التراثي بات واحداً من المعالم الأساسية التي يحرص زوار المهرجان على زيارتها للاطلاع على التراث الإماراتي الأصيل بما يحتويه من مشغولات يدوية وحرفية وأغراض قديمة إلى جانب كونه يروي تاريخ هذا البلد العريق.