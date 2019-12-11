الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها الطويلة 17 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية «آي باف»، أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي. والتي تُمنح سنوياً، عن موعد إعلان القائمة الطويلة للروايات المرشحة للجائزة، وعن أعضاء لجنة التحكيم الخمسة لهذا العام، وذلك في 17 ديسمبر الجاري. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الرواية العربية المعاصرة ورفع مستوى القراءة للروايات العربية، وكذلك التعريف بها من خلال ترجمة الروايات الفائزة وتلك التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.

وستتكون القائمة الطويلة للعام 2020 من 16 رواية، تم اختيارها من بين 128 رواية مرشحة للجائزة، صدرت بين يوليو 2018 ويونيو 2019. يذكر أن الجائزة تدار من قبل «مؤسسة جائزة مان بوكر» في لندن، بينما تقوم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» بدعمها مالياً.