الكلب سامي ينقذ 5 أفراد من الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

استطاع كلب يدعى «سامي» إنقاذ أسرة مكونة من 5 أفراد من حريق نشب ليلاً في منزلهم خلال نومهم بمدينة سافانا في ولاية جورجيا الأميركية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الكلب «البطل» استطاع تنبيه العائلة عن طريق نباحه بصوت عالٍ بعدما رأى النيران في الساعة 1 صباحاً، وأكدت أن ما فعله «سامي» لم يستطع كلب آخر فعله.

وأضافت الصحيفة أن جميع أفراد الأسرة نجوا من النيران دون أن يصابوا بأي أذى إلا أن كلباً وقطتين لم يستطيعا الفرار بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وذكر رجال الإطفاء أنهم لم يستطيعوا إنقاذ الحيوانات الأخرى، وأوضحوا أن سبب اندلاع النيران هو جهاز البرد «ديب فريزر»، وأن الحريق امتد إلى شقة أخرى.

ولفتت «ديلي ميل» إلى أن هيئة المطافئ في مدينة سافانا تنصح السكان بتركيب أجهزة الإنذار الخاصة بالحريق وإجراء اختبارات دورية لها للتأكد من صلاحيتها.