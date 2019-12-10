وفاة ملهم تحدي الثلج عن 34 عاماً

المصدر: وكالات

توفي لاعب البيسبول السابق بيت فريتس، الذي ألهمت معركته مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) "تحدي دلو الثلج". وكان فريتس في الـ34 من عمره.

وجمع تحدي دلو الثلج، تبرعات لصالح الأبحاث الخاصة بالمرض، تجاوزت 200 مليون دولار، بعد مشاركة الآلاف في المبادرة من مختلف أنحاء العالم، بينهم أصحاب المليارات ونجوم الغناء والتمثيل وحتى رؤساء سابقين.

وعمل المشاركون في التحدي على تصوير أنفسهم وهم يسكبون المياه المثلجة على رؤوسهم، ويتحدون شخصين أو ثلاثة آخرين للقيام بالشيء نفسه، أو التبرع بالمال لهذه القضية.

وينشر المشاركون في حملة التحدي مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وجمع المال للمرض الذي يتسبب بضمور العضلات، كما أن كلام المصابين بالمرض يتأثر بسبب إصابة العضلات المسؤولة عن النطق.

وبدأ جمع التبرعات لصالح مرض التصلب الجانبي الضموري في عام 2014، عندما تحدى لاعب الغولف المحترف كريس كينيدي ابن عم زوجته جانيت سينيرشيا، التي يعاني زوجها من المرض.