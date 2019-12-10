جهاز لعلاج قروح البرد بالحرارة

المصدر: دبي - نهى حوّا

جهاز قام بتطويره مهندس ألماني على شكل أحمر شفاه، يمكن تسخينه حتى 51 درجة مئوية، يعتقد بعض الأشخاص أنه ساعدهم في التخلص من قروح البرد، أصبح هناك نسخة محسنة عنه في بريطانيا، "هيربوثرم" يمكن تطبيقه بمجرد الإحساس بالوخز أو الحكة لثلاث ثوان على الجلد.

وقد أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن الأبحاث عنه في مجلة "الأمراض الجلدية والتجميلية والاستقصائية" أظهرت تحسن الأعراض "بسرعة أكبر" بالمقارنة مع الكريمات المستخدمة.

يقول استشاري الفيروسات في جامعة كامبريدج الدكتور كريس سميث، إن ما يمكن أن تفعله العلاجات هو تسريع الشفاء أو محاولة وقف تفشي القروح.

في العادة يوصف كريم الاسيكلوفير للقروح، لكن بعض الناس أفادوا بأن الجهاز الألماني القائم على مبدأ الحرارة ساهم في تدمير الفيروس لديهم.

ينصح عالم الفيروسات الدكتور بوب لامبكين-وليامز في برايتون، بوصفه كإضافة وليس بديلاً للكريمات، إذ احيانا ما يشعر المرضى بأنهم تعافوا بسببه، فيما يكونون قد تجاوزوا مرحلة تفشي القروح لديهم.