صناعة المحتوى المتميز على طاولة «سوق دبي الدولي الإعلامي»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت، أمس، فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في مركز المؤتمرات بفندق جميرا بيتش بدبي، بحضور نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين والشركات العارضة وأبرز الشخصيات في قطاع صناعة المحتوى، وذلك بهدف مناقشة الموضوعات الملحة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى، إضافة إلى مشاركة آخر الأفكار والخبرات في السوق الإعلامي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا وقد حقق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي خلال دورته السابقة انتشاراً واسعاً بين العاملين في قطاع صناعة المحتوى ضمن السوق المحلي، حيث استقطب 500 مشارك من 50 دولة حول العالم، وهي أمريكا الجنوبية والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على مساحة 300 متر مربع.

ويشتمل سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي على العديد من الخدمات المتميزة من ضمنها 850 من الاجتماعات المنظمة مسبقاً، إضافة إلى العروض الحصرية وحلقات النقاش الشيقة والصفقات التجارية المحتملة التي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار، ما يجعل من هذا الحدث منصة سنوية رائدة في قطاع صناعة المحتوى والترفيه والإعلام.

ومن جانبه، قال المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: «تمكنت دبي من ترسيخ دورها حاضنة للإعلام العربي والعالمي، حيث لعبت دوراً محورياً على مر السنين في نمو أسواق الإعلام والترفيه والمحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق المربحة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما جعلها على قدم المساواة مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة استثمارات دبي في البنية التحتية لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى سمعة الإمارة المتنامية وجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي.

وبالاطلاع على تقرير صدر عن Arab Media Outlook خلال العام الماضي، والذي يتناول إمكانات وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نجد أن سوق وسائل الإعلام في الإمارات العربية المتحدة يقدر بنحو 2.2. مليار دولار (8 مليارات درهم)، مع وصول سوق الإعلانات فيها إلى 2.051 مليار دولار (7.527 مليارات درهم) في الوقت الذي تتمتع دولة الإمارات بأعلى مستوى إنفاق على وسائل الإعلام للفرد الواحد، والذي يفوق بقية دول المنطقة».

من جانبها، قالت ميشلين أزوري مديرة البيع والاستحواذ في SHOWLAB: «يسعدنا في شركة SHOWLAB للتوزيع والإنتاج الإيطالية أن نشارك لأول مرة في فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي لعام 2019، حيث نستعرض خلال هذا الحدث مجموعتنا الخاصة من نماذج الترفيه والمسلسلات الدرامية التلفزيونية وأفلام التلفزيون التي تم إنتاجها في إسبانيا نظراً إلى أننا سنمثل إحدى شركات الإنتاج الإسبانية الرائدة.