«شمس» تتوج 13 فائزاً في مشروع التجربة الفنية الإماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

أسدلت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» الستار على مشروعها الرائد والأول من نوعه «التجربة الفنية الإماراتية»، أول من أمس، ضمن حفل توزيع الجوائز على الفائزين الذين بلغ عددهم 13 فائزاً في فئات متنوعة، بإجمالي جوائز وصلت قيمتها إلى 200 ألف درهم.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وشهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام، ولفيف من كبار المسؤولين والنجوم والفنانين.

فاز بجائزة أفضل مخرج، هاكوب عيد من فريق LB، وجائزة أفضل كاتب سيناريو رائد النبراوي من فريق الفن السابع، أما جائزة أفضل ممثل ففاز بها محمد عبدالواحد من فريق Q Team مناصفة مع غانم الرميثي من فريق Hope. أما أفضل ممثلة فكانت أصالة النقبي من فريق شمس الشرقية، مناصفةً مع نسمة سعيد من فريق شغف.

في حين فاز Movieater بجائزة أفضل إعلان للفيلم (تريلر). وظفرت بجائزة أفضل ملصق إعلاني للفيلم، شيخة الزرعوني من فريق The Tolerants، وفاز بجائزة أفضل مونتير يوسف زين الدين من فريق شغف، أما جائزة أفضل مدير تصوير فذهبت لغسان يونس وديانا فواز من فريق موفييتر، وبجائزة أفضل موسيقى تصويرية، علي اليوسف من فريق إماراتي ميديا.

وحصد كل من علي النعيمي - إماراتي ميديا، وسعود السويدي – The One، ومحمد الظاهري -4Given جائزة أفضل قائد فريق، وجائزة أفضل أفكار إبداعية تويليوود، أما جائزة تصويت الجمهور ففاز بها شمس الشرقية، في حين فاز فريق LB بالجائزة الذهبية عن أفضل فيلم.