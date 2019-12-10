إغلاق ملاهٍ في مصر بعد سقوط إحدى الألعاب

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض تلاميذ في مصر إلى حادث مؤلم عندما سقطت بهم إحدى الألعاب، خلال رحلة مدرسية في أحد الملاهي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إن 14 تلميذا، بمدرسة طلخا المتميزة للغات، تعرضوا لإصابات مختلفة، إثر سقوط لعبة بهم أثناء رحلة مدرسية في الملاهي بمدينة المنصورة.

وذكرت صحيفة الأهرام أن جميع الطلاب البالغ عددهم 14 بخير وتم نقلهم لمستشفى السلاب بالمنصورة وخرج 9 منهم بعد تحسن حالتهم، وعمل جبيرة باليد والقدم لاثنين وخروجهما، وحجز 3 للمتابعة والملاحظة.

وأضافت الصحيفة أن محافظ الدقهلية اتخذ قرارا بإغلاق الملاهي وإحالة المشرفين على الرحلة للتحقيق.