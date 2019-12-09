المذيع المصري شريف مدكور يكشف إصابته بفيروس خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي شريف مدكور أنه مصاب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي عقب بدء رحلة علاجه من سرطان القولون.

وأوضح مدكور، في بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وكشف أن الفيروس تسبب في أن تصل درجة حرارته إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وتابع قائلاً: «الفيروس ملهوش علاج إلا أن الجسم هو اللي بيتخلص منه، وأنا الجسم بيحاول يتخلص، انا عندي أنيميا بسبب الكيماوي والمناعة قلت وده طبيعي، هو لسة مخلصش كله من جسمي، أنا جسمي هلك علشان يتخلص من الفيروس بس الحرارة قلت».

وطالب مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، لافتًا إلى أن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.

ونصح شريف مدكور مرضى السرطان، قائلًا: "بلاش السلام وبلاش الأحضان والقبلات ومن غير ما حد يزعل"، مشيرًا إلى أنه لن يسلم على أي شخص وسيرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة.