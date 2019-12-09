طالب يرتكب مجزرة مروعة بحق أسرته

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن طالبا يبلغ من العمر 18 عاما، ينحدر من منطقة لوار سيليزيا البولندية، يشتبه في قيامه بقتل والديه وشقيقه الصغير.

وأفاد راديو "آر إم إف-إف إم" بأن الجريمة وقعت إما في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، في بلدة زابكوفيتش سلازكي.

واستدعى المشتبه به الشرطة من على سطح منزل والديه، وقال إن والديه وشقيقه البالغ من العمر 7 سنوات، قتلوا على أيدي اللصوص.

ومع ذلك، ذكرت الاذاعة أنه أثناء استجواب الشاب، اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف لأفراد الشرطة عن المكان الذي خبأ فيه الفأس الذي استخدمه لارتكاب جريمة القتل.

ولم يعرف الدافع وراء جريمة القتل بعد. وقد وصف زملاء المشتبه به في المدرسة الثانوية زميلهم بأنهم بأنه "هادئ وساكن".