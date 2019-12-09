فتاة تقاضي والدها بعد رفضه 11 عريساً

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت فتاة سعودية مقاضاة والدها، بعد رفضه 11 عريساً تقدموا للزواج منها من دون مبرر، حتى بلغت من العمر 37 عاماً.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الفتاة قرّرت رفع دعوى قضائية ضدّ والدها، لأنها لم تجد سبباً كافياً لرفضه كل من تقدموا لها، قائلة إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها فى الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان.

وعن أسباب رفض والدها، قالت إنه يبحث عن أى عيب أو عذر للرفض، حيث رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال، وآخر لأنه يسكن فى منطقة بعيدة، وثالثاً لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريساً رابعاً لأنه مطلق.

وتابعت الفتاة: "أتمنى الزواج وأعيش حياتي، قررت توكيل محامية لرفع قضية على أبي"، مضيفة أنه بعد معرفة حقوقها في الزواج قررت اللجوء إلى المحكمة ورفع قضية "عضل"، حيث تمنت ألا يفهم قرارها هذا كعقوق لوالدها.