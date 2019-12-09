الفنان المصري أحمد فهمي يكشف تفاصيل مرضه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري أحمد فهمي ، أنه يعاني من آلام في المريء منذ سنتين، وقام بإجراء منظار وتم التشخيص بشكل خاطئ أنه يعاني من ارتجاع في المريء.

وأضاف أحمد فهمي ،أنه نتيجة معاناته مع الألم خضع لعمل منظار للمرة الثانية وتم تشخيصه بوجود عيب خلقي في المريء ووجود جزء يجب أن يتم استئصاله حتى لا يتحول لورم خبيث، وبالفعل خضع لإجراء هذه العملية في مصر على يد طبيب فرنسي نظرا لدقة العملية، وفقا لوسائل إعلام مصرية .

وكشف فهمي إن العملية استغرقت ساعتين وفترة النقاهة 10 أيام، وهو حاليا خرج من المستشفى وحالته الصحية مستقرة.