أكواخ «الشتاء» تظهر في «المارية» 12 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

يستقبل ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، مجدّداً، «مهرجان الشتاء» السنوي بدءاً من 12 وحتى 26 ديسمبر الجاري. وسوف تستقبل الجزيرة ضيوفها بمجموعة من فعاليات الترفيه التي تشمل الأكواخ الشتوية المغطاة بالثلوج والزينة الاحتفالية التي تبث أجواءً من المتعة والإثارة لضيوف «المارية» و«الغاليريا» في تجربة فريدة من نوعها على مدار أيام المهرجان.

كما يضم المهرجان عدداً من أنشطة المرح في الهواء الطلق، مثل متنزه منحدرات التزحلق ومنطقة الثلج وحلبة التزلّج الشمعية، وسط خلفيات وزينات احتفالية مبهرة، فيما سيستمتع الزوار الصغار بإطلالات خلابة على الجزيرة من خلال ركوب القطار الترفيهي المخصص لهم.

وتتيح جزيرة المارية لزوّارها خلال فترة المهرجان مجموعة متنوعة من خيارات الطعام وعربات المأكولات والمشروبات المميزة، فضلاً عن عددٍ كبير من ورش العمل على امتداد الممشى، مثل تعلم صنع الكُرات الملوّنة الاحتفالية والأشكال بالطين الرخو والخبز المنزلي بمذاق الزنجبيل، فيما سيستمتع الزوّار من هواة أنشطة التحدي بعدد من ألعاب المرح المتنوعة مثل العجلة الدوّارة والاندفاع على الجليد والتقاذف بكرات الجليد.

عروض ترفيهية

ويزخر جدول الفعاليات خلال هذه الفترة بعدد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية لأفراد الأسرة، والتي تقدمها فرق الرقص ومغنون محترفون. وتتضمن عروض موسم هذا العام من «مهرجان الشتاء» كلاً من «بول وينترز» و«جينغل بيل روك» و«رويال مارش» و«تينسيل تاون» و«وينترز دريم»، جنباً إلى جنب مع نخبة من فرق الفقرات الغنائية الجوّالة، مثل «جينجر بريدمين» و«بابل بيرفورمرز» و«جاك فروست جاغلر»، وستُتاح للزائرين فرص التقاط الصور بصحبة هؤلاء الفنانين.

ويمكن للزوار تسجيل هذه اللحظات المبهرة من خلال منصة التصوير الموجودة داخل منطقة محاكاة الغابة الساحرة، إذ ستُتاح لهم فرصة التقاط صور تذكارية بتصاميم حسب الطلب. كما ستشمل المظاهر الاحتفالية فعالية «كاندي لاند» ومنطقة لصنع خبز الزنجبيل يستمتع فيها الأطفال بالقيام بأعمال حرفية وفنية خاصة بهم.