عقرب وامرأة .. مفاجأة على الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت تقارير صحفية ووسائل إعلام أمريكية، بتعرض سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأمريكية، الخميس، للدغات عقرب، بينما كانت في الأجواء.

وقالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام بحسب سكاي نيوز.

وأوضحت المرأة أن عقربا خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حيا، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف، كما أفاد موقع "تي أم زد" الإخباري.

وعندما هبطت الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال متحدث باسم شركة يونايتد، إنه بعد أن علمت الشركة بتعرض "أحد عملائنا على متن الرحلة 1554 من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا للدغات عقرب أثناء الرحلة، استجاب طاقمنا على الفور، واستشار طبيبا على الأرض قدم التوجيه الطبي".

وأضاف أنه عندما هبطت الطائرة في أتلانتا "تم نقل العميل إلى مستشفى محلي، ونحن على اتصال مع عميلتنا لضمان سلامتها".