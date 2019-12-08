أسعد رجل.. يفوز باليانصيب ثم يعثر على كنز ثمين!

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

بعد فوزه بأكثر من 800 ألف دولار في يانصيب، عثر رجل هندي "محظوظ على مخزون من الذهب والفضة يعود تاريخه إلى 100 عام.

وفي التفاصيل، استخدم راتناكاران بيلاي، وهو حطاب سابق، جزءًا من المال الذي فاز به في اليانصيب شهر يناير 2018 لشراء بعض الأراضي الزراعية في مسقط رأسه كيليمانور، الواقعة في ولاية كيرالا بالهند.

ولم تمنحه أراضيه أصناف الفواكه والخضروات فحسب، وإنما عثر الرجل المحظوظ على صندوق يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية ذهبية.

وبالبحث اكتشف بيلاي أن القطع النقدية تعود إلى مملكة ترافانكور القديمة، التي حكمت ولاية كيرالا الجنوبية لمئات السنين.

وبلغ وزن القطع النقدية أكثر من 20 كيلوجراما، وهي عملات معدنية من الذهب والفضة والنحاس، ويعتقد أن عمرها 100 عام تقريبًا.

وتم استخدام هذه العملات قبل أن تدخل الهند نظام الروبية في عام 1949.

وبعد اكتشافه المذهل، نبه بيلاي السلطات وتم إرسال الكنز إلى مختبر لتنظيفه، حيث أن معظم العملات المعدنية تحولت إلى اللون الأخضر من الأكسدة. ويتم تقييم قيمتها من قبل لجنة من الخبراء.

وتفيد التقارير أن الحكومة تخطط لمنح مكافأة لبيلاي لتسليمه مجموعة من القطع النقدية الأثرية.