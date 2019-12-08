يقتل امرأة ويتناولها مع الأرز

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة غريبة ألقت الشرطة الفلبينية في جزيرة مينداناو القبض على شاب في العشرين من عمره بتهمة قتل سيدة، وقطع رأسها وتناول جزء من دماغها في وجبة طعام كان قد طهاها بعد ارتكابه للجريمة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية قال المتهم لويد باغتونغ (21 عاماً) للشرطة إنه كان جائعاً وكان في حالة من الثمالة وصادف ذلك وجود تلك السيدة التي كانت تتحدث معه باللغة الإنجليزية التي لا يفهمها.

وأوضح بعض الشهود للشرطة أنهم شاهدوا باغتونغ الشاب وهو يسير ذلك الصباح مع المرأة القتيلة، قرب المكان الذي عثر فيه لاحقاً على جثتها، وأضاف الشهود أنهم يعتقدون أن قطع الرأس تم باستخدام أداة حادة وجدت في حوزته بعد الحادث.

وطبقا لتقارير محلية، لم يعترف الشاب بارتكاب الجريمة فقط، بل أقر بأنه "طهى بعض الأرز قبل وضع دماغ المرأة فوقه وأكلهما معا، ثم ألقى بجمجمة المرأة في حفرة قرب منزله".

وقالت الشرطة الفلبينية إنه تم العثور على جثة المرأة ويديها مقيدتان، ولم تكن ترتدي سوى الجينز.

وبعد التحقيق بات باغتونغ قيد الاحتجاز لدى الشرطة التي أخضعته لفحوص نفسية، إلى جانب التحقيق الجاري في الجريمة البشعة.