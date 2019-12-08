خروج اللبناني عباس في ثامنة حلقات «رواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

مع انتهاء تحديات الحلقة الثامنة من برنامج رواد الفضاء «Astronauts»، على شاشة تلفزيون دبي، قام أعضاء لجنة التحكيم بدعوة المشترك اللبناني محمد عباس لإعلامه بانتهاء مشاركته في البرنامج بسبب عدم امتلاكه القدرات الجسدية الكافية مقارنة بقدراته الفكرية العالية.

هناك العديد من التحديات والمحاكاة الافتراضية التي تابعها الجمهور في الحلقة الثامنة من البرنامج الذي يبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية، مع نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية، يتقدمهم رائد الفضاء الكندي «كريس هادفيلد»، إلى جانب سعود كرمستجي المتخصص في علوم الفضاء، والاختصاصية النفسية لوما نقاش.

في بداية الحلقة، تم بث تقرير عن تفاصيل الحلقة السابقة التي شهدت انتقال المشتركين إلى مرحلة جديدة من التحديات، بعد التحاقهم بمركز «يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة «ستار سيتي» قرب العاصمة الروسية موسكو، وخروج المشترك السعودي نزار قطان بسبب امتلاكه قدرات أقل في مجال تعلم اللغة الروسية، وتحقيقه أقل مستوى في نتائج المسائل الحسابية في تحدي جهاز الطرد المركزي، إلى جانب قلقه وارتباكه في أغلب المهام التي لا يمتلك مهارات كافية لتنفيذها وتجاوزها.

أول التحديات

وبدأ أول التحديات مع تحدي التحام المركبة الفضائية «سويوز» بمحطة الفضاء الدولية، حيث أعلن رائد الفضاء الكندي في هذا السياق أن محطة الفضاء الدولية تدور حول الأرض كل 92 دقيقة، بسرعة 8 كلم في الثانية، و28 ألف كم في الساعة، لهذا السبب قد تفشل المهمة، إذا كان الالتحام بسرعة منخفضة، أما إذا كان الالتحام بسرعة كبيرة وبقوة فهذا قد يسبب ذلك أضراراً كبيرة على الصعيد المادي والمتواجدين في المركبة. وبعد إتمام الجلسة التدريبية لتعلم كيفية تأدية عملية الالتحام، كان على المشتركين الخمسة محاكاة هذه التجربة بحضور لجنة التحكيم خلال مدة لا تزيد عن 10 دقائق مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على السرعة والمسافة، حيث اعتمد المشترك اللبناني محمد عباس على السرعة البطيئة قبل إتمام عملية الالتحام بشكل جيد، وأكمل المشترك الكويتي بدر الموله المهمة في 5 دقائق.

هبوط اضطراري

بعد ذلك دعا رائد الفضاء الكندي «كريس هادفيلد»، وسعود كرمستجي، المشتركين الخمسة إلى تجربة طعام رواد الفضاء، وذلك بعد تقديم شرح وافٍ عن مراحل إعداده، حيث اختبرت مشاعل تجربة إعداد الشاي، وتذوقت رنا الحساء الخاص مع اللحم، وسط أجواء من الشعور بالغبطة لاختبار هذا النوع من الأطعمة المخصصة لأهداف علمية، وذلك قبل وصول المشتركين إلى اختبار محاكاة عملية الهبوط الاضطراري لمركبة «سويوز» أثناء دخولها المجال الأرضي وحدوث عطل غير متوقع أدى إلى تغير مسارها والهبوط في الغابة ووقوع المظلة بعيداً عن المركبة، لتكون مهمة المشتركين الخمسة استخراج الأدوات المهمة من كبسولة المركبة.

حالة خاصة

شكلت المشتركة السعودية مشاعل الشميمري حالة خاصة في اختبار التحام المركبة لما تمتلكه من مهارات يدوية دقيقة ورؤية ثلاثية الأبعاد للمهمة الافتراضية، بعد أن أكملت عملية الالتحام بشكل مثالي في 4 دقائق و23 ثانية، مستخدمة نصف كمية الوقود المفترض لتنفيذ هذه المهمة.