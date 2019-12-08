بطولة القهوة العربية تبدأ غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قبل يومين فقط من افتتاح معرض سيال الشرق الأوسط 2019 وانطلاق العروض المباشرة لأولى بطولات القهوة العربية على الإطلاق، وصل محترفو صناعة القهوة العربية من مختلف بلدان منطقة الخليج وغيرها إلى أبوظبي استعداداً للمنافسات المشحونة بالتحدي واختبار المهارات.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي الدورة الأولى من بطولات القهوة العربية 2019 للاحتفاء بالقهوة العربية ومكانتها في تراث المنطقة، حيث تنطلق البطولة التي تتضمن ثلاث فئات بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط 2019، الحدث السنوي الرائد في المنطقة لقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، من الاثنين إلى الأربعاء 9 ـ 11 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتنافس المشاركون في بطولة صانع القهوة العربية لفئتي «الشقراء» و«التحميص المتوسط /‏‏‏ الغامق» للحصول على جوائز تبلغ 125 ألف درهم للفائز بالمركز الأول و40 ألفاً للفائز بالمركز الثاني والتحدي لتحضير أفضل فنجان قهوة عربية باستخدام حبوب القهوة مسبقة التحميص والطحن، بالإضافة إلى اختبار مهاراتهم في العرض والتقديم ومعرفتهم بتاريخ وتقاليد تراث القهوة العربية.

وتقدّم بطولة تحميص القهوة العربية للفئتين «الشقراء» و«التحميص المتوسط/‏ ‏‏الغامق» جوائز بقيمة 25 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في كل منهما، حيث يجري تقييم المتنافسين من قبل لجنة حكام التذوق المتخصصة بتقييم القهوة وتوازن المذاق: الرائحة والحموضة والمرارة والنكهة المتبقية في الفم.

كما تكرّم جائزة أفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية الفائز بتحضير أفضل مشروب قهوة ساخن أو بارد باستخدام مفهوم مبتكر لتحضيرها وتقديمها، مع منحه جائزةً بقيمة 20 ألف درهم.

وقد وقع الاختيار على نخبة من الحكام الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في تخصصات صناعة القهوة، حيث تضم لجنة التحكيم كلاً من: عبد الله المهيري، وعبد الله اليماحي، وعبد الله بن كليب، وفاطمة المغني، ومحمد الشرهان، وسارة العلي، وتيم ستيرك وأسامة العوام وخالد السعدي.