"تستطيع أن تسمعني!" فيديو لطفلة صماء يلقى انتشارا واسعاً في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت لويز إديسون رد فعل طفلتها جورجينا "4 أشهر" عندما وضعت لها جهاز مساعدة السمع في الصباح وبدأت الطفلة بسماع صوت أمها لأول مرة.

وحظي الفيديو الذي نشرته الأم في حسابها على تويتر بمئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات.

تقول لويز: "إنها لحظة آسرة، مفعمة بالمشاعر، يبدو الأمر وكأنك تشعل الأنوار لترى ما حولك، وهكذا فعلت طفلتي عندما سمعت صوتي فأشرق وجهها بالفرح".

وتم تشخيص حالة الطفلة جورجينا بأنها مصابة بالصمم في سبتمبر الماضي، وحصلت أخيراً على أجهزة مساعدة للسمع. ويقوم الوالدان كل يوم بتشغيل الأجهزة والتحدث معها.

ويعيش بول أديسون (32 عاماً) والد الطفلة مع زوجته لويز (33 عاماً)، في منطقة هاروغيت بالمملكة المتحدة، يقول بول: "يمكنك أن ترى الفرق بين اللحظة التي تسبق تركيب الأجهزة واللحظة التي بعدها.. إنه أمر مذهل للغاية".

ويضيف: "من الرائع أن ترى طفلك سعيداً وأن يكون قادراً على سماع صوتك".