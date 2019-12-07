بالفيديو..الشرطة الأمريكية تقتل مطلوباً ماطل في تسليم مسدسه

المصدر: البيان الإلكتروني

قتلت الشرطة الأمريكية متهما بتجارة المخدرات، بعد مماطلته في سحب مسدسه من تحت فراشه.

ووصلت عناصر الشرطة إلى أحد الفنادق بمدينة موديستو في ولاية كاليفورنيا، حيث اختبأ فيه تاجر مخدرات بحسب روسيا اليوم.

وبعد أن كسروا الباب، سارع المطلوب إلى السرير، وشرع في إخراج شيء مخبأ تحته ببطء.

وبعد أن أخرج المتهم مسدسه، وحاول توجيهه نحو عناصر الشرطة، أطلق الأخيرون النار عليه فأردوه قتيلا.