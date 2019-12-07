أنور قرقاش: جهود سلطان بن سعود القاسمي الثقافية في أمريكا استثنائية

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بجهود الشيخ سلطان بن سعود القاسمي الثقافية في أمريكا، من خلال مجالسه هناك، مبيناً أنه يعرف من خلالها بغنى الثقافة العربية.

وقد جاء ذلك في تدوينة لمعاليه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرفقها بصورة لإحدى الجلسات، وقال فيها: «تابعت بكل تقدير ومحبة مجالس الأخ الشيخ سلطان بن سعود القاسمي الثقافية في أمريكا، جهود استثنائية شخصية وجادة للتعريف بالثقافة والفنون العربية من خلال عشرات المجالس الثقافية، تحية إلى ابن الإمارات ومبادرته الذاتية ومضمونها الثقافي».