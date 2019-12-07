«اللاتيني العربي» يعلن مشروعات الأفلام الفائزة

المصدر: دبي - البيان

ضمن فعاليات فينتانا سور، أكبر أسواق السينما في أمريكا اللاتينية، أعلن منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز دورته الرابعة التي تُنظمها مؤسسة السينما الخصبة الأرجنتينية غير الهادفة للربح (مؤسسة الترويج للتنوع الثقافي المتنامي) التي فازت في 2018 بـجائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية.

جوائز

وجوائز منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك هي 15 ألف دولار أمريكي لأفضل مشروع وثائقي | TRACES OF HOME ـــ فلسطين، أمريكا، المكسيك ـــ إخراج: كوليت غنيم.

وجائزة مهرجان الجونة السينمائي (4 آلاف دولار أمريكي لأفضل مشروع فيلم روائي) ـــ VIAJE AL VALLE ـــ الأرجنتين، المغرب ـــ إخراج: أندريس غاتو مارتينيز كانتو

وجائزة Lahaye-Pomeranec (خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 16 ألف دولار) ـــ Encounters in the Middle East ـــ الأرجنتين، فلسطين ـــ إخراج: فيدريكو مارسيلو.

وجائزة شركة Haddock Films لأفضل فيلم أرجنتيني (40 ألف بيزو أرجنتيني) ـــ بيت ساحور ـــ فلسطين، تشيلي، الأرجنتين ـــ إخراج: فيرناندا تشين.

وجائزة Gui.ar (تقديم خدمات استشارية لسيناريو المشروع) ـــ AS CERCAS DA MINHA CASA ـــ الأردن، البرازيل، العراق ـــ إخراج: حسن ظريف.

وجائزة The Language Lab (خدمات ترجمة ملفات الفيلم من الإسبانية إلى الإنجليزية أو الفرنسية) ـــ بيت ساحور ـــ فلسطين، تشيلي، الأرجنتين ـــ إخراج: فيرناندا تشين.

وجائزة مؤسسة IES en Lenguas Vivas (ترجمة كل الملفات الخاصة بأفضل مشروع فيلم وثائقي) ـــ FEAR & FAITH IN PARADISE | البرازيل، مصر ـــ إخراج: ديوجو فايانو.

وجائزة مؤسسة السينما الخصبة (تقديم ترجمة النسخة النهائية من الفيلم إلى الإنجليزية أو الإسبانية) ـــ Encounters in the Middle East ـــ الأرجنتين، فلسطين ـــ إخراج: فيدريكو مارسيلو. ويستهدف منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك، مشروعات الأفلام في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج القادمة من الدول اللاتينية والعالم العربي.