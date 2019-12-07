هوية ومحتوى جديدان لـ «سفراء متاحف الشارقة»

المصدر: الشارقة- وام

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة من الفئة العمرية 15-18 سنة، للانضمام إلى الفوج الحادي عشر من برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، خلال الفترة ما بين 22-30 ديسمبر الجاري، كاشفة عن إطلاق هوية، وشعار، ومحتوى نوعي جديد للبرنامج بمناسبة إكمال عامه العاشر.

ويشترط أن تكون العربية هي اللغة الأم لدى المتقدمين، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية، علاوة على امتلاك مهارات التواصل والاتصال، والتحلي بروح العمل الجماعي والالتزام بالوقت والحضور والقدرة على تحمل المسؤولية. ودعت الهيئة المهتمين من الأفراد إلى الإسراع في التسجيل قبل تاريخ 10 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني Sharjahmuseums.ae.

وتسعى الهيئة من خلال هذه النوعية من البرامج المتخصصة إلى تشجيع الطلبة على استثمار العطل الدراسية بالشكل الأمثل، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة على أيدي نخبة من المتخصصين العاملين في مختلف متاحف الهيئة، وزيادة رصيدهم المعرفي في مسائل التواصل الإرشادي، وآليات الحوار مع زوار المتاحف.

مواضيع نوعية

ويطرح البرنامج جملة من المواضيع النوعية والتي تغطي مفهوم السياحة وأهميتها، والمتحف ودوره، وأهمية المرشد، ومفهوم التعليم بالمقتنيات، والارتباط ما بين المتاحف والسياحة، نظراً للعلاقة التكاملية بين هذه المحاور حيث يساعد البرنامج بمحتواه القيم في تحقيق وتنمية الفكر العلمي والابداعي لدى المشاركين، وتعميق مفهوم التربية المتحفية ونشر الوعي بها في المجتمع.

ويهدف برنامج «سفراء متاحف الشارقة» إلى تعزيز قدرات الطلبة المشاركين وتطويرها طيلة سبعة أيام عبر سلسلة متناغمة من العروض التقديمية والعملية، تتناول مواصفات المرشد وأساسيات الحديث والإلقاء وغيرها من الجوانب التي تتعلق بعمل المرشد المتحفي، وأفضل الممارسات المتبعة في علم المتاحف، بغية الارتقاء بمهاراتهم القيادية في المستقبل ضمن المجالات والأطر الثقافية. كما يسعى البرنامج إلى المساهمة في رفد قطاع السياحة في الشارقة، والذي يشكل ما نسبته حوالي 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، لا سيما وأن المتاحف تمثل نقطة جذب للسياحة المحلية والعالمية وباتت بما تحويه من مقتنيات محطة رئيسية وقبلة أولى للسياح.