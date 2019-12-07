استعدادات نوعية في مراكز دبي للاحتفال بموسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

تبدو مختلف المرافق والمراكز الترفيهية في دبي، خلال هذه الفترة، في سباق مع الوقت ضمن تحضيراتها للاحتفال بموسم الأعياد في الشهر الجاري، ذلك في ظل تركز الإمارة والدولة حاضرة ثقافية عالمية تحتضن مختلف الثقافات والحضارات تحت مظلة الفرح والمحبة والتسامح.

وهو ما ستجسده وتواكبه احتفالية مركز ميركاتو وتاون سنتر جميرا تحت شعار "تهاني الأعياد"، إذ يمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء الفرح والمرح. وقد تم تزيين كل ركن من أركان المركز بألوان احتفالية تقليدية دافئة.

وتستمر احتفالات الأعياد في دبي طوال الشهر الجاري، ومن ضمنها الاحتفالات في ميركاتو (حتى 24 ديسمبر) حيث سيحظى الأطفال بمشاهدة العروض المسرحية المميزة المستوحاة من أجواء الأعياد، وتتضمن العروض مسرحية قصة أرض العجائب، والتي تضم العديد من الفقرات المضحكة وألعاب الخفة، وسيقدم الساحر فيل الشهير أفضل عروض الغناء والخفة، بالإضافة للعديد من المشاهد الفكاهية، أما محبو القصص من الأطفال فسيقضون وقتاً ممتعاً برواية القصص برفقة إيما.

عرض

كما يقدم مركز التسوق العرض الاستعراضي «الرقص على الثلج» المستوحى من أجواء الشتاء والعائلة والأطفال معاً، وسيتسنى للأطفال لقاء سانتا والأقزام والتقاط الصور التذكارية احتفالاً بالعيد.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة إنها فرصة لقضاء أجمل أوقات الترفيه مع العروض الجوالة، وتضم المشي على العصي والبهلوانات التي تجوب جميع شوارع ميركاتو.