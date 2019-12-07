«تغريدات النجوم».. مشاريع سينمائية وغنائية جديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

جادت حسابات النجوم العرب خلال الأسبوع الماضي، بتغريدات عدة، كشفت عن أبرز أنشطتهم وتعليقاتهم، وكذلك مشاريعهم الجديدة، التي تراوحت بين أعمال سينمائية وأغنيات جديدة، وتعليقات أخرى، «البيان» جالت بين حسابات النجوم التي بدت ثرية، وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات، ففي الوقت الذي أعلنت فيه هدى حسين عن مسلسلها الرمضاني، بدأ أميتاب باتشان التفكير في الاعتزال، في حين تعرضت حلا نورة للابتزاز، وتقدمت سيرين عبد النور بالشكر لجمهورها.

سلسلة من التغريدات والصور، نشرتها الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على «انستغرام» والتي تظهر استعداداتها لحفلها في دار الأوبرا السلطانية في عملها، والتي أقامتها أول من أمس، واستطاعت أن تتألق فيها، كما نشرت أيضاً مقطعاً من أغنيتها الجديدة «هذا عمري»، كما نشرت أيضاً مجموعة صور تجمعها مع فريقها في برنامج «ذات فويس»، حيث قالت: «كل أصوات فريقي رائعة، فيها المميز، وفيها المميز جداً، اخترت أصواتاً أستطيع أن أحارب بها.

أصوات شرقية عريقة، وصوت عربي يغني غربي بصورة محترفة، أتمنى له التوفيق، وكل من ينطلق من ذا فويس ولو خرج من الحلقات الأخيرة، يعتبر نجم وشاشة كل العرب، منبر عظيم للشهرة والانطلاقة».

في حين، بدا حساب الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، نشطاً خلال الأسبوع الماضي، حيث استعرض من خلاله عيضة، مجموعة الحفلات التي أحياها طوال فترة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، وأبرزت الصور مدى الجماهيرية التي يتمتع بها عيضة في الإمارات.

هوليوود العرب

في مقطع مصور، نشرته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت عزمها شراء شقة في العاصمة السعودية الرياض، وبينت أن سبب قرارها هذا هو توقعاتها بأن تصبح الرياض في 2022 «هوليوود العرب».

وقالت: «أنا بصدد البحث عن شقة في الرياض لأنّها ستصبح هوليوود العرب في 2022. هذا ما ألمسه وما يحصل في الرياض ليس بقليل».

من جهة ثانية، كشفت الفنانة هدى حسين عبر حساباتها، عن بدء تحضيرها لمسلسل «شغف» الذي سيعرض في رمضان المقبل، ومن خلاله توثق تعاونها للمرة الثالثة مع المخرج البحريني محمد القفاص، حيث تجمع هدى في هذا العمل الذي كتبه علاء حمزة، نخبة من نجوم الساحة من بينهم إبراهيم الحربي وزهرة عرفات وعبد الله بوشهري وريم أرحمة، كما أكدت هدى حسين أنها ستكون ضمن المكرمين في الدورة الـ 20 لمهرجان الكويت المسرحي.

تهديد وابتزاز

عبر «انستغرام» كشفت الفنانة السعودية حلا نورة، عن تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل شخص لم تكشف عن هويته، ووعدت أنها ستكشف عن تفاصيل ما حدث معها قريباً، مؤكدة أنها حولت الموضوع إلى القضاء.

وتوجهت في تعليق لها على «إنستغرام» إلى كل فتاة تعاني من الابتزاز ممن أسمتهم بـ«أشباه الرجال» مطالبة إياهن بعدم السكوت عن حقوقهن، لا سيما المتزوّجات منهن، حيث يمكن أن تهدم بيوتهن، لأن القانون موجود ويحمي حقوقهن كاملة، كما أنه بإمكانهن أن يحولن ما يتعرضن له إلى قضية رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها سوف تكشف عن كل ما حصل معها بعد فترة.

وبعد مسيرة طويلة في السينما الهندية، يبدو أن الممثل أميتاب باتشان، الواقف على عتبة 77 من العمر، بدأ يفكر بالاعتزال، وذلك بعد نشره تغريدة أخيراً، على حسابه في «تويتر» لمح فيها إلى إمكانية اعتزاله، حيث قال: «يجب أن أتقاعد، عقلي يفكر في شيء آخر.

إنها رسالة..»، تغريدة باتشان هذه تركت جمهوره وعشاق بوليوود، في حالة حيرة، لا سيما وأنه وصف رحلته السينمائية بأنها تضمنت الحسن والسيئ، وأن الأمر بات يتطلب منه إعادة تعديل أما الفنانة المصرية حورية فرغلي، فقد نشرت عبر «انستغرام» «تريللر» فيلمها «استدعاء ولي عمرو» للمخرج أحمد البدري، الذي يعد من أحدث أعمالها السينمائية، ويشاركها بطولته محمد لطفي، وسماح أنور، وهو من تأليف محمد سمير مبروك.

وقالت فرغلي في تعليقها على التريللر، «انتظرونا في دور العرض قريباً».

من جهة ثانية، أعلن الفنان كريم فهمي عن انتهائه من تصوير أحدث أفلامه والحامل لعنوان «ديدو»، حيث نشر عبر «إنستغرام» صورة لفريق العمل في آخر يوم تصوير، وكتب معلقاً: «فركش ديدو مع عيد ميلادي فيلم صعب جداً، ولكن أعدكم بشيء مميز، والعمل قصة كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح»، في حين توجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها على «تويتر» بالشكر إلى جمهورها ومتابعيها، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها لتألقها في مسلسل «ديفا»، وقالت سيرين في تغريدتها: «سعيدة بتفاعلكم معي على تلك التجربة الأولى من نوعها في العالم العربي وردود الأفعال الإيجابية تجاه العمل».