عريقات والقيسي إلى نهائيات «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

حجز المنشدان الفلسطيني عبد المجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي، مكانهما في المنافسات النهائية من برنامج منشد الشارقة الذي تنظمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ12، بعد أن قدما إبداعات لافتة في حلقة تصفيات المجموعة الثالثة التي بثتها قناة الشارقة أول من أمس، فيما لم يتأهل المشاركان اللبناني عمر كبارة والعُماني سعيد الروشدي.

وامتازت الحلقة التي تسبق الموعد الختامي المرتقب، بإبداعات متنوعة قدّمها المنشدون الذين عبّروا عن قدرات صوتية كبيرة وثقافة إنشادية واسعة وإلمامٍ بالمدارس الفنية المختلفة، حيث وفِّق المنشد الفلسطيني عريقات في تقديم أنشودتي «قسماً بالله» و«يا سايق الجمال».

ومن بلاد الرافدين، أجاد المنشد العراقي أركان القيسي في تقديم أنشودة «حب النبي الهاشمي» بصوت عذب وإحساس عالٍ، أتقن خلالها الوصول لعرب صوتية أبدع فيها، فيما أبحر بأنشودة «الله الله» صوب أبعاد من الألق والجمال الفني الذي قابلته لجنة التحكيم بالثناء على موهبته.

بالمقابل عبّر المنشد اللبناني عمر كبارة، عن طاقات صوتية متميزة حيث قدّم أنشودة «كم يا أبي» التي أبدع فيها بأسلوبه وعذوبة إحساسه، تبعها بأنشودة «يا إلهي» التي عكست موهبة وثقافة إنشادية واسعة.

فيما أظهر المنشد العماني سعيد الروشدي إبداعاً عذباً بعد أدائه لأنشودتي «هلا يمة» باتقان متفرّد، و«رب البرية» التي عبّر من خلالها عن قدرات صوتية كبيرة وجدت ثناءً واستحساناً من لجنة التحكيم التي طالبت كلا المنشدين بمواصلة العمل على موهبتهما وصقلها والاستفادة من كل التجارب التي يخوضانها من أجل مواصلة الإبداع في المستقبل.

وسيكون الجمهور على موعد مع المنافسات النهائية والتي سيحييها الفنان العالمي ماهر زين في مسرح المجاز بالشارقة، والتي ستجمع كلّاً من المتأهلين السوري حسن الجلب، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم انهض، والمصري محمد طارق، إلى جانب الفلسطيني عبد المجيد عريقات والعراقي أركان القيسي يوم الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري.