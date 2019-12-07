«شمس» ترعى «الشارقة الجامعي للأفلام»

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» كراعٍ استراتيجي في مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام، الذي أقيم مؤخراً بالمدينة الجامعية في الشارقة، بمشاركة 23 جامعة من داخل وخارج الإمارات.

وتضمنت مشاركة «شمس» إقامة منصة تعريفية بخدمات المدينة والدعم المهني الذي تقدمه للمواهب الشابة في سبيل توجيهها نحو المسار الصحيح، ووضعها على أولى خطوات الاحترافية والنجاح.

أكد رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الدكتور خالد عمر المدفع، أهمية تكاتف الجهود وتلاقي الرؤى بين الجهات المختلفة المتخصصة في المجال الفني، وذلك من خلال إقامة المهرجانات وتقديم الجوائز والمكافآت، التي تمثل حافزاً للشباب الموهوب لتحقيق أهدافهم.

وخلال المهرجان، كرم الدكتور خالد عمر المدفع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئتي الفيلم الدرامي القصير والفيلم التسجيلي، والذين حصلوا على مكافآت مالية مقدمة من «شمس»، إضافة إلى كاميرا تصوير فوتوغرافي احترافية للفائز الأول عن كل فئة.

وتقديراً لمدينة الشارقة للإعلام على رعايتها للمهرجان، ومساهمتها الكبيرة في إنجاحه، قامت إدارة المهرجان بتكريم الدكتور خالد عمر المدفع، وتسليمه درع المهرجان، كما تم تكريم مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في «شمس»، فجر القاسم، باعتباره أحد أعضاء لجنة تحكيم المهرجان. وكان مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام قد انطلق بمشاركة نحو 60 عملاً فنياً ما بين أفلام درامية قصيرة وأفلام تسجيلية، قدمها طلاب جامعيون من سبع جامعات داخل الإمارات، و16 من خارجها، بمشاركة ست دول هي: الإمارات، وعُمان، والأردن، والعراق، ومصر، ولبنان.