تشكيلية تحتفي بالوطن مع كبار المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت الفنانة التشكيلية الشابة سمية موسى معرضاً فنياً اشتمل على 7 لوحات، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات الـ48، في دار الرعاية المسنين بالشارقة، تفاعلاً مع كبار المواطنين وإدخالاً للسرور على قلوبهم، حيث تنوعت موضوعات لوحاتها بين التراث والفن التشكيلي بأسلوبها الخاصة.

وقد مزجت اللوحات بين ألوان الأكريليك وفن الخياطة (الشك)، وقد اختارت ألوان الخرز بألوان العلم الدولة، ومن ضمن لوحاتها لوحة «سلطان الخير» التي تزينت بـ«الشك» والتطريز، ولوحة أخرى هي لوحة الحصن.

وقالت موسى: «سعدت لأنني كنت إلى جانب آبائي وأمهاتي من كبار المواطنين الذين غمروني بثنائهم على لوحاتي وبمشاركتي في عرس الوطن». وأعربت موسى عن جزيل شكرها لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، على إتاحة الفرصة لها لإقامة معرضها في دار المسنين.