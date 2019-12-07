الجامعة القاسمية تحتفل باليوم العالمي لـ «العربية»

المصدر: الشارقة - وام

نظم مركز اللغات بالجامعة القاسمية احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، شارك في فقراته عدد من الأستاذة والطلبة، مبرزين جماليات اللغة العربية وما بها من جزالة في المعاني والمباني. وأشاد الحفل بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، بما يوليه سموه من عناية واهتمام ورعاية متواصلة لبواعث الاهتمام باللغة العربية وتنمية روافدها. حضر الاحتفال الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وعمادة شؤون الطلبة ولفيف كبير من المدعوين وطلبة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.