يتسبّب في بتر ساقي أمه باحتجازها مقيدة 3 أيام دون طعام

المصدر: البيان الإلكتروني

احتجز رجل الأسبوع الماضي أمه العجوز، التي تبلغ من العمر 85 سنة، 3 أيام داخل المنزل ببلدية العقلة بولاية تبسة شرقي الجزائر دون أكل أو شرب.

العجوز تم تقييدها ومنع الدواء عنها، مما تسبب في حدوث مضاعفات صحية خطيرة لها.

وقد قامت فرق الدرك الوطني من تحرير الضحية وتم نقلها ليلاً إلى غرفة العمليات بمستشفى المدينة حيث قرر الفريق الطبي المناوب بتر ساقيها بعد تضررهما بسبب تقييدهما بواسطة حبل وحدوث تلف بفعل مرض السكري.

وأمر وكيل الجمهورية بعد تحرير العجوز بفتح تحقيق معمق في القضية، فيما قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف الجاني الذي يعاني من اضطرابات عصبية، بحسب جريدة "النهار" الجزائرية.