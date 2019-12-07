شاهد.. دبّ يزرع الرعب في مدينة أمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار تجول دبّ أسود في شوارع منطقة سكنية بالقرب من فيلادلفيا الأمريكية ضجة بين سكانها الذين لم يألفوا رؤية مثل هذا الحيوان المفترس في منطقتهم.

وقد شوهد الحيوان قريبا جدا من السكنات، ما أجبر السكان على عدم الخروج من منازلهم لساعات.

ولم تنجح السلطات في إيقافه، لكن شرطة المدينة ذكرت أنها تخطط لإجباره على العودة إلى الغابات، مرجحة إمكانية إطلاق النار عليه حال اقترابه من الناس، بحسب قناة (BFMTV) الفرنسية.