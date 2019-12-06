نفوق أجمل بقرة في ألمانيا عن 13 عاماً

المصدر: وكالات

نفقت أجمل بقرة في ألمانيا، والملقبة باسم "ليدي جاجا"، عن عمر 13 عاما.

وأعلن صاحب البقرة، هينريك فيله، اليوم الجمعة إن البقرة من فصيلة هولشتاين نفقت يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر فيله أنه من الصعب وصف الشخصية الهادئة والمميزة للبقرة في عبارة واحدة، مضيفا أن أفضل وصف لها ربما يكون أنها تأتي "مرة واحدة في العمر"، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في العمر، على حد تعبيره.

يُذكر أن البقرة "ليدي جاجا" كانت تفوز في مسابقات جمال لأقرانها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة.

وأنجبت البقرة ثمانية أبقار كان آخرها في سبتمبر عام 2018. ودرت البقرة على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من اللبن.