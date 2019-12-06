يقتل طفلاً أمام مدرسته.. ويهرب

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة البريطانية يوم أمس الخميس أنه تم توجيه تهمة القتل لرجل مشتبه به في قتل فتى، 12 عاما، في حادث "صدم وهروب" خارج مدرسة في منطقة لندن الكبرى.

وقالت شرطة إسيكس في بيان إنه تم توجيه الاتهام إلى الشخص البالغ من العمر 51 عامًا بتهمة القتل العمد فيما يتعلق بوفاة الصبي بالإضافة إلى 10 اتهامات أخرى مرتبطة بإلحاق إصابات بامرأة وستة أولاد وثلاث فتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و23 عامًا.

وأضافت الشرطة أنه تم توجيه اتهامات إلى الرجل بالقيادة الخطيرة ما تسبب في الحادث في بلدة لاوتن في إسيكس على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق لندن وسيمثل أمام المحكمة في بلدة تشيلمسفورد اليوم الجمعة.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن تيري جلوفر فيما يتعلق بحادث السير الذي وقع في 2 ديسمبر، والذي يُعتقد أنه متعمد.

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن جلوفر هو المشتبه به الذي وجهت إليه الاتهامات.