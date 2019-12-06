«سول دي إكس بي» يضيء ثقافات العالم في دبي

المصدر: دبي - البيان

يعد مهرجان «سول دي إكس بي» حدثاً مهماً يترقبه المصممون الشباب والفنانون والموسيقيون في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ولعبت الشراكات دورًا رئيسيًا في تشكيل أكبر مهرجان لثقافة الشارع في المنطقة ومن أهمها الشراكة مع «كاديلاك» والتي تعود لخمس سنوات خلت، أثرت خلالها العلامة الفاخرة المهرجان ببعض أهم الأنشطة.

منها إعادة إطلاق علامة أزياء الشارع «آر إي بي» لندن، في 2016، بعد مرور عشرين عامًا على توقفها عن الإنتاج. في خطوة تهدف لتكريم مشهد أزياء الشارع، وقد لاقت إعادة تقديم علامة الأزياء قبولاً واسعاً. وفي 2017 أذهلت كاديلاك الجمهور حين أعلنت عن نيّتها بأن يكون المعرض الختامي في «سول دي إكس بي» تحت عنوان «رسائل إلى أندي وارهول».

وفي 2018 جرى إطلاق فندق كاديلاك خصيصًا لمهرجان «سول دي إكس بي»، وتضمن هذا المفهوم الجريء والمبتكر مجموعة متنوعة من الغرف والأنشطة.

وإلى جانب الأنشطة الترفيهية وعروض الطعام والشراب، سوف تجذب أنشطة #iconsonly من كاديلاك جمهور «سول دي إكس بي» من جديد طوال فترة المهرجان الذي يختتم يوم غد حيّ دبي للتصميم.