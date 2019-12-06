«عالم أبوظبي للمأكولات» ينطلق في حديقة أم الإمارات

انطلقت، أمس، في حديقة أم الإمارات، فعاليات «عالم أبوظبي للمأكولات»، حدث الطهي العالمي الذي تستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر الجاري، ويستعرض العديد من الأطباق وأساليب الطهي الشعبية من مختلف البلدان في العالم.

وعلى مدى 5 أيام، يقدّم الحدث للزوار عروضاً حية لأشهر الطهاة العالميين، بما في ذلك الشيف الهندي المعروف نيكيتا غاندي، والشيف المشهورة غادة التلي، وغيرهما من الأسماء العالمية المعروفة في مجال الطهي. ويضم المهرجان سوق المأكولات الشعبية الذي يضم أطباقاً من أكثر من 12 بلداً مختلفاً، إلى جانب باقة من الفعاليات العائلية الترفيهية والموسيقى الحية والمسابقات والأنشطة التي تناسب الزوار من مختلف الأعمار.

وسيشهد يوم غد محاولة «عالم أبوظبي للمأكولات» تحطيم رقم قياسي ضمن موسوعة غينيس لأكبر مجموعة متنوعة من الحلويات في العالم.

وتدعو حديقة أم الإمارات الزوار من محبي المأكولات والطهي إلى اغتنام الفرصة والانطلاق للحديقة للاستمتاع بالفعاليات التي تقام في «عالم أبوظبي للمأكولات» في أجواء عائلية مميزة. أبوظبي - البيان