مسرحية «مجاريح» في المجمّع الثقافي 10 ديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

يواصل المجمّع الثقافي تقديم أفضل العروض المسرحية الإماراتية، حيث يستضيف في 10 ديسمبر مسرحية «مجاريح»، التي يقدمها مسرح الشارقة الوطني.

وتناقش المسرحية موضوع «العبودية» الشائك، من منظور القيود، التي قد تفرضها العادات والتقاليد والموروث على الأفراد.

وينقل هذا العرض المسرحي رسالته بالاعتماد على عناصر عدة من التراث الشعبي ومختلف الرموز والدلالات المتعلقة بهذا الموضوع، من خلال سرد قصّة تجمع بين الحب والزوّاج.

وينسج المخرج محمد العامري حبكته المسرحية عبر عناصر الثقافة والتراث الإماراتي، معتمداً على مجموعة من الأدوات الموسيقية الحديثة والأدوات التقليدية الكلاسيكية، مثل «الهبان»، متنقلاً بسلاسة تامة بين الأزمة والعصور المختلفة.

المسرحية من تأليف: إسماعيل عبدالله ومن تمثيل: حبيب غلوم، موسى البقيشي، محمد غانم، بدور الساعي، ناجي جمعة، سارة، وآخرون.

من جهة أخرى، يستضيف المجمّع الثقافي، الأسبوع المقبل، مصطفى إسماعيل الشهير باسم «فريك»، وهو منظم حفلات صومالي ومغني راب ومخرج ومنتج تسجيلي، والذي يقدم في 11 ديسمبر عرضاً أدائياً موسيقياً بمصاحبة مجموعة «خواطر الظلام» من السعودية، والتي حققت نجاحاً ساحقاً في برنامج «آراب جوت تالنت» عام 2012.