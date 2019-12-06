تكريم موزة غباش ونورة المطيري بملتقى المبدعات العربيات

المصدر: القاهرة - البيان

كرّم «الملتقى الثاني للمبدعات العربيات» الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، أول من أمس، عدداً من المبدعات من بينهن عالمة الاجتماع الإماراتية الدكتورة موزة غباش والروائية والباحثة السياسية نورة المطيري، ضمن 16 شخصية من 11 دولة عربية.

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية للملتقى بعد إقامة دورته الأولى في بيروت، التي أقامها ديوان «أهل القلم»، وتمَّ خلالها تكريم عدد من المبدعات العربيات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجالات المتعددة.

وشمل التكريم المبدعات العربيات اللاتي أسهمن في تحقيق إنجازات مميزة في مختلف مجالات الحياة، ومن بينهن: الدكتورة يمنى طريف الخولي، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة سامية التمتامي، الأديبة سلوى بكر، الدكتورة عواطف عبدالكريم، الفنانة ماري لوي (مصر)، الشاعرة إباء إسماعيل (سوريا)، الأديبة ثينة خضر مكي (السودان)، الأديبة بثينة الناصري (العراق)، الشاعر والأديبة سلوى الأمين (لبنان)، الدكتورة سمر الحمود (السعودية)، الأديبة فوزية رشيد (البحرين)، الفنانة لطيفة يوسف (فلسطين)، الدكتورة نعيمة بن يعقوب (الجزائر).

وتضمن الملتقى تنظيم عدد من المحاضرات والندوات والحفلات الفنية والزيارات للمواقع الثقافية والأثرية، من ضمنها ندوة أدبية فكرية للروائية نورا المطيري، تحدثت فيها عن الميثولوجيا السياسية وتوظيف الوقائع السياسية في قالب أدبي قصصي.

ويسهم في الملتقى عدد من الجهات من بينها: ديوان «أهل القلم» في بيروت، والمجلس القومي للمرأة، ودار الكتب والوثائق القومية، وقطاع الإنتاج الثقافي، ودار الأوبرا المصرية.