خليفة بن محمد بن خالد رئيساً فخرياً لـ«مسرح ياس»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مجلس إدارة مسرح بني ياس، أمس، هويته المؤسسية الجديدة ليصبح اسمه «مسرح ياس» بدلاً من «بني ياس»، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48، وتعزيزاً لمكانته في العاصمة أبوظبي في بادرة استثنائية يرمي من خلالها إلى التأسيس لبداية مرحلة جديدة في تاريخ المسرح الحافل بالإنجازات الذي أسس في عام 2007.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان لأعضاء مجلس إدارة مسرح ياس في قصره، وإعلانه بشكل رسمي رئيساً فخرياً لمسرح ياس، حيث يأتي هذا الإعلان ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة للارتقاء بالمهام والمسؤوليات الجديدة التي تقع على عاتق المسرح في تعزيز ثقافة الفنون المسرحية وتطويرها وتدريب الشباب المواطنين على الأعمال المسرحية ونشر ثقافة المسرح لأكبر فئة مجتمعية بالدولة.

وقدم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري لمسرح ياس، شكره لأعضاء مجلس إدارة مسرح ياس على ما يقومون به من جهود للارتقاء بالأعمال المسرحية الإماراتية والسعي الدائم لتطويرها، مؤكداً أن الهوية المؤسسية الجديدة للمسرح تعبر عن التطور الحاصل فيه وتحديداً بعد تحديد استراتيجيات وخطط مستقبلية تتناول العديد من محاور للعمل الجاد الذي من شأنه نقل المسرح إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم.

وقال بعد إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمسرح سيتم تنفيذ فعاليات تسويقية تستهدف تعريف مختلف أفراد الجمهور بأهمية مسرح ياس في أبوظبي عبر تنظيم مجموعة من الحملات التوعوية والإعلامية، واستقطاب الشباب الإماراتيين الموهوبين في الأعمال المسرحية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.