«مطايا» تمثل الإمارات في «الشارقة للمسرح الصحراوي»

المصدر: الشارقة - وام

تشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني في الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة بمسرحية «مطايا البيان» من تأليف فيصل جواد وإخراج محمد العامري، وذلك يوم 12 ديسمبر الجاري في فضاء مخصص للمهرجان بمنطقة الكهيف، تم تصميمه لينسجم مع فكرة التظاهرة ويهدف إلى إبراز ثراء الجماليات الصحراوية.

ويتناول العرض حكاية رمزية تصور أمانة وصدق ودقة ثلاثة أشقاء يكلفهم والدهم بنقل رسالة منه إلى أهالي القرية، وعلى الرغم من أن الرسالة واحدة إلا أن العرض يصور وقع كلماتها ودلالاتها لدى كل واحد من الأشقاء الثلاثة بحسب خلفياتهم النفسية والثقافية والمعرفية فيبرز التباين والتمايز بينهم في نقل وتنفيذ التكليف الأبوي. وسبق للعامري أن شارك في دورات سابقة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي وأحدثت عروضه التي تميزت بقوة الأداء وجماليات التكوين والتصوير أصداء نقدية وإعلامية واسعة.. ويضم العرض نخبة من الفنانين المحليين من جيل الرواد والشباب.