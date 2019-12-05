تفتح اللوتس الأحمر في أغرب بحيرات العالم‬

المصدر: دبي - نهى حوّا

في ديسمبر ويناير من كل عام، يتفتح اللوتس الأحمر في بحيرة «نونغ هان» المعروفة باسم بحيرة «اللوتس الأحمر»، ويتدفق مئات السياح بدءاً من الصباح الباكر من أنحاء تايلاند ومن خارج البلاد إلى محافظة أودون ثاني، للاستمتاع بمناظر البحيرة التي توصف بأنها بين أغرب بحيرات العالم.

تقع البحيرة التي تضم أعداداً هائلة من اللوتس الأحمر في منطقة كومكاوابي التي يقصدها السياح هرباً من حر المدينة نظراً للطقس البارد للهضبة الشمالية، وفقاً لصحيفة «ذا جابان نيوز»، كما للاستمتاع بمناظر زهورها الخلابة، حيث يوفر القرويون المحليون خدمات ركوب بالقوارب لمن يرغب بالاستمتاع بالمناظر المائية وأخذ صور للوتس الأحمر عن قرب.

تحتل البحيرة الترتيب الثاني كأغرب بحيرة في العالم وفقاً لشبكة تلفزيون «سي. إن. إن.» الأمريكية. وهي تغطي مساحة واسعة تمتد إلى 600 فدان مربع، وتوفر سبل العيش لأكثر من 60 قرية من حولها، تصلها المياه من ستة جداول، بالتالي لا تجف البحيرة أبداً على مدار العام. وهي تشتهر أيضاً بأنها موقع ممتاز لمراقبة الطيور.